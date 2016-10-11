18.506 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 18 bin506 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.Bakanlık tarafından ilan edilen 15 bin kadroile dershane ve etüt merkezinde çalışan 5 binkadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlikmülakat sonuçları, 29 Eylül'de açıklanmıştı.Sözleşmeli öğretmen adayları, atama tercihlerini7 Ekim'e kadar tamamlamıştı. Sözleşmeliöğretmenlik atama sonuçları dün Milli EğitimBakanlığı'nın 'www.meb.gov.tr' adresindenaçıklandı. İlan edilen kadrolar için 42 bin 730onaylı başvuru alındı. 14 bin 873 öğretmenile dershane ve etüt merkezlerinde çalışan 3bin 633 öğretmen olmak üzere toplam 18bin 506 öğretmen ataması gerçekleştirildi.Bazı adayların 'tercih dışı atanmak istiyorum'seçeneğini işaretlememesi nedeniyle 20 binkadronun tamamının dolmadığı bildirildi.
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