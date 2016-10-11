  1. Sabancı: Enerjide serbestleşme şart
  2. Elektriğe yüzde 5 indirim yolda

18.506 öğretmen atandı

18.506 öğretmen atandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 18 bin 506 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Bakanlık tarafından ilan edilen 15 bin kadro ile dershane ve etüt merkezinde çalışan 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, 29 Eylül'de açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen adayları, atama tercihlerini 7 Ekim'e kadar tamamlamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'www.meb.gov.tr' adresinden açıklandı. İlan edilen kadrolar için 42 bin 730 onaylı başvuru alındı. 14 bin 873 öğretmen ile dershane ve etüt merkezlerinde çalışan 3 bin 633 öğretmen olmak üzere toplam 18 bin 506 sı gerçekleştirildi. Bazı adayların 'tercih dışı atanmak istiyorum' seçeneğini işaretlememesi nedeniyle 20 bin kadronun tamamının dolmadığı bildirildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar