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11 bin sağlıkçı alınıyor

11 bin sağlıkçı alınıyor
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu yıl doktorlar hariç 11 bin sağlık personeli alacaklarını açıkladı. FETÖ soruşturmaları kapsamında bakanlık içerisinde 2 bin 18 kişinin ihraç edildiğini belirten Akdağ, "Ama çok önemli sayıdaki kişiyi açığa almıştık, görevlerine iade ettik. Önümüzde de ihraç için Başbakanlık'la görüştüğümüz bir liste var. Oldukça önemli sayıda da iadesini düşündüğümüz kişiler mevcut" dedi. Bu yıl içinde 11 bin personel alacaklarını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu: "Ekim ve Kasım aylarında 3'er bine yakın ni alacağız. Bu arada peyderpey doktorlarımızı da kuralarla atama yapıyoruz."
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