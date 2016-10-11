11 bin sağlıkçı alınıyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu yıl doktorlar hariç 11 bin sağlık personeli alacaklarını açıkladı. FETÖ soruşturmaları kapsamında bakanlık içerisinde 2 bin 18 kişinin ihraç edildiğini belirten Akdağ, "Ama çok önemli sayıdaki kişiyi açığa almıştık, görevlerine iadeettik. Önümüzde de ihraç için Başbakanlık'la görüştüğümüz bir liste var. Oldukça önemli sayıda da iadesini düşündüğümüz kişiler mevcut" dedi. Bu yıl içinde 11 bin personel alacaklarını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu: "Ekim ve Kasım aylarında 3'er bine yakın sağlık personelini alacağız. Bu arada peyderpey doktorlarımızı da kuralarla atama yapıyoruz."
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