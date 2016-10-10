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Yastık dan çıkarılacak

Yastık altından çıkarılacak
Türkiye'nin düşük olan yurt içi tasarruflarının artırılmasına yönelik çalışmalara gelecek 3 yıllık dönemde ağırlık verilirken, yastık daki altınların finansal sisteme çekilmesini daha cazip hale getirecek düzenlemeler yapılacak. 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'dan alınan bilgilere göre, yurt içi tasarrufların artırılması amacıyla birikimlerin uzun vadeli finansal araçlara yönlendirilmesine ilişkin düzenlemelere devam edilecek. Hayat sigortaları ve vadesi bir yılı aşan özel sağlık sigortaları geliştirilecek.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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