Yastık altından çıkarılacak

Türkiye'nin düşük olan yurt içi tasarruflarının artırılmasına yönelik çalışmalara gelecek 3 yıllık dönemde ağırlık verilirken, yastık altındaki altınların finansal sisteme çekilmesini daha cazip hale getirecek düzenlemeler yapılacak. 2017-2019 dönemini kapsayan OrtaVadeli Program'dan alınan bilgilere göre, yurt içi tasarrufların artırılması amacıyla birikimlerin uzun vadeli finansal araçlarayönlendirilmesine ilişkin düzenlemelere devam edilecek. Hayat sigortaları ve vadesi bir yılı aşan özel sağlık sigortaları geliştirilecek.
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