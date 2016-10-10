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’nda son viraj

Türk Akımı’nda son viraj
CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği toplantı merakla bekleniyor. Liderlerin ikili ilişkiler ve enerji işbirliği alanında görüşmeler yapacağı belirtiliyor. Rus gazını Avrupa'ya aktaracak olan Türk Akımı doğalgaz boru hattı, toplantıda ele alınacak konular arasında. Toplantıda, Türk Akımı'nda son imzaların atılabileceği ifade ediliyor. Aralık 2014'te Putin tarafından anons edilen projenin 15.75 milyar metreküplük gazı taşıması bekleniyor. Ardından bu gazın Avrupa'ya nakli için de Yunanistan güzergahı kullanılacak. 2017'de inşasına başlanması beklenen projeden ilk gazın geçişinin de 2019'da yapılması hedefleniyor. Erdoğan-Putin buluşmasında, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali de masaya gelecek. Türkiye'de nükleer enerji sektörünün ilk defa Rusya ile ortaklaşa geliştirileceğini vurgulayan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesini, Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin geleceği olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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