Türk Akımı’nda son viraj

CumhurbaşkanI RecepTayyip Erdoğan ile Rusya DevletBaşkanı Vladimir Putin'in biraraya geleceği toplantı meraklabekleniyor. Liderlerin ikiliilişkiler ve enerji işbirliği alanındagörüşmeler yapacağı belirtiliyor.Rus gazını Avrupa'ya aktaracakolan Türk Akımı doğalgaz boruhattı, toplantıda ele alınacakkonular arasında. Toplantıda,Türk Akımı'nda son imzalarınatılabileceği ifade ediliyor. Aralık2014'te Putin tarafından anonsedilen projenin 15.75 milyarmetreküplük gazı taşımasıbekleniyor. Ardından bu gazınAvrupa'ya nakli için de Yunanistangüzergahı kullanılacak. 2017'deinşasına başlanması beklenenprojeden ilk gazın geçişinin de2019'da yapılması hedefleniyor.Erdoğan-Putin buluşmasında,Akkuyu Nükleer Enerji Santralide masaya gelecek. Türkiye'denükleer enerji sektörünün ilk defaRusya ile ortaklaşa geliştirileceğinivurgulayan Rusya Enerji BakanıAleksandr Novak, "AkkuyuNükleer Güç Santrali projesini,Rusya ve Türkiye arasındakistratejik işbirliğinin geleceğiolarak görüyoruz" ifadesinikullandı.
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