Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada,bu akşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından imzalanan anlaşmaya ilişkin Miller'in görüşlerine yer verildi.

Açıklamada Miller, Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz'in altında iki hattın ve Türkiye sınırından komşu ülkelere bir kara transit hattının inşasını öngören anlaşmanın önemine değinerek,"Bugün imzalanan son derece önemli bu belgeyle Türk Akımı'nın yasal dayanağı oluşturulmuş oldu. Bu hükümetler arası anlaşmanın bu kadar kısa bir sürede hazırlanmış olması her iki tarafın da projenin hızla uygulanmasına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu durum, Türk Akımı boru hattı hem Türkiye'ye hem de Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya yönelik gaz sevkiyatının güvenliğini artıracağından son derece doğal." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin inşasına ilişkin mutabakat zaptı, 1 Aralık 2014'te Gazprom ile BOTAŞ arasında imzalanmıştı.

Proje kapsamında yapılacak ilk boru hattından gelecek 15,75 milyar metreküplük doğalgazın tamamının Türkiye piyasasında kullanılması öngörülüyor.

Türkiye, eylülde boru hattının denizden geçecek kısmının inşası ile boru hattının Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nden ve karasularından geçecek iki hattında yapılacak araştırmalar için gerekli izinleri vermişti.