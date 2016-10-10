  1. Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim yolda

ile 'dolarsız' dönemi

k Kalkınma Bakanı Ulyukaev, ile te TL ve rublenin kullanılabileceğini söyledi.

Rusya ile dolarsız ticaret dönemi

k Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukaev, Ekonomik Bakanı Nihat Zeybekçi ile görüşmesinin ardından, Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı te ödemelerin ulusalpara birimleriyle yapılma imkanını görüştüklerini bildirdi.

"Rossiya 24" TV kanalına açıklama yapan Ulyukaev, "Bu fikir gündemde. Bugün bir kez daha bu konuya değindik. Heyetimizde Merkez Bankası temsilcileri de var. Görüşmelerde Türkiye Merkez Bankası'nın temsilcisi de vardı. Biz tabi ki bu imkanları başta bölgelerarası ticarette daha sonra geniş çaplı yatırımsal ilişkilerde kullanacağız" dedi.

'DOĞRU OLUR'
Ulyukaev, "Şirketler ihracat karlarını biriktirirlerse bir başka deyişle yatırım projelerinin yapılması sırasında kullanmak üzere Rus ürünlerini lirayla ve Türk ürünlerini rubleyle biriktirmeleri doğru olur" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 19:05
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