Promosyon yıl bitmeden cepte

Yaklaşık 12 milyon emekli banka promosyonunda muradına eriyor. SosyalGüvenlik Kurumu ile bankalar arasında emeklilere promosyon verilmesi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi. Edinilen bilgiye göre; promosyonun tutarında emeklilerin aylık miktarları belirleyici olacak, 3 yıllık promosyonlar toplu olarak ödenecek, ilk ödemeler bu yılın sonunda yapılacak. Emekliler maaşlarına göre 3 yıllığına 450 ile 900 lira arasında promosyon alacak. Maaşı yüksek olana daha yüksek promosyon ödenecek.
BAŞBAKAN'A SUNULUYOR Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu, geçen hafta yaptığıaçıklamada, emeklilere promosyon verilmesikonusundaki çalışmaların belli bir noktayageldiğini, son değerlendirmeyi BaşbakanBinali Yıldırım ile yapacaklarını söyledi.Başbakan Yıldırım ile yapılacak değerlendirmeninardından, promosyonun detaylarıkamuoyuna duyurulacak. Emeklilere promosyondönemi de Sosyal Güvenlik Kurumu'nunimzalayacağı protokolle başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.