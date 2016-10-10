  1. Bağ-Kur’luya çifte fırsat

yıl bitmeden cepte

Promosyon yıl bitmeden cepte
Yaklaşık 12 milyon emekli banka unda muradına eriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında emeklilere promosyon verilmesi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi. Edinilen bilgiye göre; promosyonun tutarında emeklilerin aylık miktarları belirleyici olacak, 3 yıllık promosyonlar toplu olarak ödenecek, ilk ödemeler bu yılın sonunda yapılacak. Emekliler maaşlarına göre 3 yıllığına 450 ile 900 lira arasında promosyon alacak. Maaşı yüksek olana daha yüksek promosyon ödenecek.

BAŞBAKAN'A SUNULUYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, emeklilere promosyon verilmesi konusundaki çalışmaların belli bir noktaya geldiğini, son değerlendirmeyi Başbakan Binali Yıldırım ile yapacaklarını söyledi. Başbakan Yıldırım ile yapılacak değerlendirmenin ardından, promosyonun detayları kamuoyuna duyurulacak. Emeklilere promosyon dönemi de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun imzalayacağı protokolle başlayacak.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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