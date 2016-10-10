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’da yeni hat açılıyor

İstanbul’a yeni metro hattı
İstanbul'da Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro Hattı bugün hizmete açılıyor. Resmi açılış töreni daha sonra yapılacak olan hat hizmete alındığında; Sabiha Gökçen Havaalanı Metro Hattı ile Tavşantepe İstasyonu'nda, metrobüs ile Ünalan İstasyonu'nda, Marmaray ile Ayrılıkçeşme İstasyonu'nda, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı ile Yenisahra İstasyonu'nda, Bostancı- Dudullu Metro Hattı ile Kozyatağı İstasyonu'nda entegre olacak. Hattın hizmete alınmasıyla; Kadıköy-Tavşantepe arasındaki hat uzunluğu 26.2 kilometreye, istasyon sayısı ise 19'a ulaşacak. Böylece; Kadıköy-Tavşantepe arasındaki yolculuk süresi 38.5 dakikaya inecek.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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