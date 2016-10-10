Enerji köprüsü Türkiye

'YENİ UFUKLAR AÇACAK'
Sabah ve aHaber'in 'Ulusal Resmi Medya Ortağı' olduğu kongrenin açılışı öncesi İstanbul Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Albayrak, Türkiye'nin sadece batı ve doğuyu birbirine bağlayan bir kara parçası olmadığını vurgulayarak, "Bölgesinde istikrara sahip enerji köprüsü kuran bir ülkeyiz. Jeopolitik konumu, 'Avrupa'nın enerji ve arz dinamiği, güvenliği Türkiye'den başlar' sözünü doğruluyor" dedi. Albayrak, Türkiye'nin bugüne kadar yürütülen enerji projelerine güven veren bir partner olduğunu belirterek, "Türkiye, bölgedeki barışa katkı sağlamaya devam edecek, bu paradigmayı 'barış için paylaş' mottosu üzerine kurdu" diye konuştu. 23. Dünya Enerji Kongresi'nin 'barış için paylaş' mottosu üzerinde de yeni ufuklar açacağına güvenlerinin tam olduğunu kaydeden Albayrak, bölgesel işbirliği çalışmalarına da olumlu katkılar sunacağını vurguladı.
4 BAŞKAN, 250 BAKAN VE CEO KONGREDE
4 devlet başkanı, 250'den fazla bakan ve CEO düzeyindeki üst düzey katılımcının yer alacağını belirten Albayrak, şunları söyledi: "4 gün sürecek kongrenin, yaklaşık 82 ülkeden 265 konuşmacının 60 toplantı özelindeki buluşmasıyla çok verimli bir sürecin tartışılacağı önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Enerji sektörünün küresel bazda en üst temsilcilerinin bir araya geleceği ve enerji piyasalarının kurgulanacağı kongreye, İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Enerjide ulusal ve bölgesel arz talep dengesinin temininin yanında bu süreçte oluşabilecek işbirliği alanlarının gelişebileceği bir ortamdayız. Katılımcılarla mevcut ortak projeleri ve işbirliği fırsatlarını değerlendireceğiz."
Şemdinli'deki hain saldırıya değinen Bakan Berat Albayrak, ülkelere, teröre karşı ortak bir duruş ve dayanışma çağrısında bulundu. Terör ateşinin dünyayı yakmaya devam ettiğini söyleyen Albayrak, her zamankinden çok daha fazla samimiyet göstermek zorunda olunduğunun altını çizdi.
LİDERLER KONUŞACAK
Kongrenin resmi açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Açılışta, Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yapacak. 'Yeni Ufukları Kucaklamak' temalı kongrede, konuşmacıların arasında 56 bakanın olması dikkat çekti.
Mesut ALTUN
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