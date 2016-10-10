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BMD’de başkan değişiyor

BMD’de başkan değişiyor
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sami Kariyo, "BMD'yi 20 Ekim'de Genel Kurul'a çağırdım. Yeniden başkanlığa aday olmayacağım" dedi. 2 yıldır BMD Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Kariyo, Genel Kurul'a kadar BMD Başkanı olarak görevinin başında olduğunu ve istifa etmiş olmadığını söyledi. Kariyo, "BMD'yi mevcut vizyon ve misyonunu yeniden ele almak mecburiyeti doğmuştur" diye konuştu.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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