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Banka şoku

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, ın ya yanaşmadığını belirterek, ‘Umutlanan tüketici banka kapılarından geri çevriliyor’ dedi.

Banka şoku
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı ve kredi borçlarının 72 aya kadar yapılandırılmasına ilişkin yönetmeliğin 27 Eylül'de yürürlüğe girmesine rağmen ın yapılandırmaya yanaşmadığını söyledi. Bankaların yapılandırma konusunda adeta köşe bucak kaçtığını ifade eden Ağaoğlu, "Hiçbir banka bu yönetmeliği dikkate almadı, hatta gazete ve televizyon kanallarının uydurması olduğunu ileri süren bankacılar oldu" dedi.

HUKUKA AYKIRI
Ağaoğlu, tüketicilerin yapılandırma haberleriyle umutlandığını ancak bankaların kapılarından geri çevrildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bazı bankalar, müşterilerine 'Kredi borcunuzu geciktirin, o zaman yapılandırabiliriz' derken, bazıları da kendilerine başvuran borçlulara sadece temerrüde düşmüş borçları 48 aya kadar yapılandırdıklarını söylüyor. Bir bölümü de temerrüt hali oluşmamış canlı kredileri yeniden yapılandırabileceklerini belirtiyor. Başvuran kişinin durumuna göre cevap verilerek tüketici kapıdan geri gönderiliyor. Tüketicilere kapıyı gösteren bankaların bu tavrı tüketici ve rekabet hukukuna aykırı."

BDDK EL KOYSUN
257 milyar liralık kredi stoğunun yapılandırma kapsamında olduğuna değinen Ağaoğlu, "Örneğin, 7 bin lira civarında borcu olan kişi, 72 ay yapılandırma halinde faiziyle aylık 150-160 lira gibi taksitlerle borcunu kapatabilecek. devreye girmeli, gerekli adımlar atılmalı" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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