Banka şoku

Tüketici BaşvuruMerkezi OnursalBaşkanı Aydın Ağaoğlu,kredi kartı ve krediborçlarının 72 aya kadaryapılandırılmasına ilişkinyönetmeliğin 27 Eylül'deyürürlüğe girmesine rağmenbankaların yapılandırmayayanaşmadığını söyledi.Bankaların yapılandırmakonusunda adeta köşe bucakkaçtığını ifade eden Ağaoğlu,"Hiçbir banka bu yönetmeliğidikkate almadı, hatta gazeteve televizyon kanallarınınuydurması olduğunu ilerisüren bankacılar oldu" dedi.
HUKUKA AYKIRI Ağaoğlu, tüketicilerin yapılandırma haberleriyle umutlandığını ancak bankaların kapılarından geri çevrildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bazı bankalar, müşterilerine 'Kredi borcunuzu geciktirin, o zaman yapılandırabiliriz' derken, bazıları da kendilerine başvuran borçlulara sadece temerrüde düşmüş borçları 48 aya kadar yapılandırdıklarını söylüyor. Bir bölümü de temerrüt hali oluşmamış canlı kredileri yeniden yapılandırabileceklerini belirtiyor. Başvuran kişinin durumuna göre cevap verilerek tüketici kapıdan geri gönderiliyor. Tüketicilere kapıyı gösteren bankaların bu tavrı tüketici ve rekabet hukukuna aykırı."
BDDK EL KOYSUN 257 milyar liralık kredi stoğunun yapılandırma kapsamında olduğuna değinen Ağaoğlu, "Örneğin, 7 bin lira civarında borcu olan kişi, 72 ay yapılandırma halinde faiziyle aylık 150-160 lira gibi taksitlerle borcunu kapatabilecek. BDDK devreye girmeli, gerekli adımlar atılmalı" dedi.
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