Bağ-Kur’luya çifte fırsat

Prim borcu olan Bağ-Kur’lulara yapılandırma ile çifte piyango vurdu. Borç kolayca ödeneceği gibi, bu nedenle emekli olamayanlar muradına erecek, çalışanlar da 5 puanlık indirim imkanından yararlanacak.
Yapılandırma imkanı vergi, prim, ceza, su, öğrenim kredisi gibi borcu olan herkesi sevindirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunan Bağ- Kur'lulara ise çifte fırsat yarattı. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar ve 5 puanlık indirimi alamayanlar hem bu imkanları elde ediyor hem de borcunu kolayca ödüyor. Yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamasına karşın Bağ-Kur prim borcu bulunması nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırma ile muradına eriyor. Bu kişiler, 31Ekim'e kadar başvurarak borçlarını yapılandırabiliyor. Böylece hem borcunu daha düşük ödemeyle kapatıyor hem de borcu bittiği için emekli olabiliyor. Emeklilik; peşin ödemeyi seçenlerde, parayı 2 Ocak'a kadar yatırmasının ardından, taksiti seçenlerde ise ödemeler tamamlanınca gerçekleşiyor. Yapılandırma, çalışanlara da çifte fırsat yaratıyor. Prim borcu olanlar bunu kolayca ödeyebildiği gibi, 1 Eylül'de başlayan 5puanlık prim indirimi uygulamasından da yararlanabiliyor. Çünkü Bağ-Kur'luların bu indirimden yararlanabilmesi için; primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve borcunun bulunmaması gerekiyor. Borcunu yapılandıraraködeme planına bağlayanlar da indirimkapsamına giriyor. İndirim ile birlikte; ödemelerini düzenli yapanların, borcu olup yapılandıranların prim için cebinden her ay 82,35 ile 535,22 lira arasında daha az para çıkacak. Yıllık kazanç 988 ile 6 bin 423 lira arasında olacak.
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