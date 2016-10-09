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Zeytin kahvesi
Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde dede mesleği baharatçılığı sürdüren Mehmet Özyürek, hazırlıklarına devam ettikleri nin kısa bir zaman içinde raflardaki yerini alacağını söyledi. Özyürek, "Edremit adını zeytinyağından sonra zeytin kahvesi ile de duyuracağız. hpazırlıklar sürüyor" dedi.
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