Yeni teknoloji ısıyı eşitledi

Dünyaca ünlü kişisel bakım markası Remington geliştirdiği yeni serisi ProLUXE'u tanıttı. Yetkililer ürünlerde kullandıkları OptiHEAT teknolojisinin tüm ısıyı eşit olarak dağıttığını söyledi. Böylelikle plakalar açıldığında dahi cihaz ısı kaybına uğramadan sadece tek geçişte bile istenilen şekli saça uyguluyor. Kabarma önleyici mikro bakım faktörlerine sahip gelişmiş seramik kaplamlar saça eşit basınç uyguluyor ve zarar vermiyor.
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