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Yeni teknoloji ısıyı eşitledi

Yeni teknoloji ısıyı eşitledi
Dünyaca ünlü kişisel bakım markası geliştirdiği yeni serisi ProLUXE'u tanıttı. Yetkililer ürünlerde kullandıkları OptiHEAT teknolojisinin tüm ısıyı eşit olarak dağıttığını söyledi. Böylelikle plakalar açıldığında dahi cihaz ısı kaybına uğramadan sadece tek geçişte bile istenilen şekli saça uyguluyor. Kabarma önleyici mikro bakım faktörlerine sahip gelişmiş seramik kaplamlar saça eşit basınç uyguluyor ve zarar vermiyor.
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