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Yatırımcı TL’ye güvendi

Yatırımcı TL’ye güvendi
Moody's'in not indirimi yabancının Türkiye'ye güvenini zedelemezken, yerli yatırımcı da 15 Temmuz'da sergilediği tutumu sürdürüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcılar not indiriminin hemen ardından 23-30 Eylül tarihleri arasında hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında 619 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. 15 Temmuz sonrasında 11 milyar dolarlık döviz satışı yaparak TL'ye sahip çıkan yerli yatırımcılar, sonrasındaki hafta da 3 milyar 831 milyon dolarlık döviz satışı yaptı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi de arttı.
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