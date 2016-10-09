Türkiye ile Rusya arasında tarihi adım!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Rusya Ekonomi Bakanı Alexey Ulyukaev ile iki ülkenin ekonomi bürokratları arasında Conrad Otel'de heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak deklarasyona imza koydu.



ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK

Türk Rus ilişkilerinde "Mutluluk verici bir noktadayız" diyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci," Her iki ülke liderleri tarafından başlatılan karşılıklı pozitif mesajlarla, yeniden ilişkilerimizi 2015 Kasım öncesindeki noktaya gelmesi talimatını aldık. Son 3 ayda, 4 defa bir araya geldik. Yarın liderlerimiz bir araya gelecek. Yarın orada yine bazı konular gündeme gelecek. Çarşamba günü de Karma Ekonomik Komisyon Başkanı sayın Novak'la bir araya geleceğiz. Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri tüm yönleriyle ele alındığı KEK yeniden aktif hale geldi. Önümüzdeki 4 yılı kapsayacak orta vadeli programla ilgili çok önemli bir noktaya geldik. Onun da ilk liderlerimizin liderlik yapacağı yüksek düzeyli toplantıda, imzalayabileceğimiz bir noktaya geldik" diye konuştu.

2017 YILINDA TARİHİ ANLAŞMA İMZALANACAK

Çok önemli diğer bir konunun hizmetler ve yatırımlar alanında iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili teknik heyetlerin görüşmesi olduğunu söyleyen Zeybekci, "En geç 2017 sonunda iki ülke olarak, tarihi bir anlaşmayı imzalama konusunda mutabakatımız var." dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK FON KURULMASI

İki ülke arasında ortak fonun kurulması konusunun da yeniden gündeme geldiğini söyleyen Bakan Zeybekci, " Rusya yatırım fonuyla Türkiye yatırım fonu bir araya gelecek. İlk etapta 500'er Milyon dolarlık bir rakamı ortaya koyacak. 1 Milyar Dolarlık bir sermayeyle kurulacak. Sonra ihtiyaç duyulduğunda daha fazlası devam ettirilecek" şeklinde konuştu.

DİĞER KONULAR DA ÇÖZÜLECEK

İki ülke arasında henüz çözüme kavuşturulamayan bazı problemlerin de hızlı bir biçimde çözüleceğini umduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, " Bunlar da, Türkiye'den yaş meyve sebze ithalatına gelen kısıtlamanın kısa sürede kalkacağını ümit ediyorum. Onu da önümüzdeki günlerde, gerek liderlerimizin yapacağı toplantılar, gerekse değerli dostumun bu konuda vereceği desteklerle, çok kısa sürede kalkacağını düşünüyorum. Türk firmalarının, Türk personel çalıştırması ve bazı sektörlerde çalışmasına getirilen kısıtlamalarla ilgili engeli de kısa sürede aşacağımızı düşünüyorum. Karayolu taşımacılığıyla ilgili engellerin kaldırılmasıyla ilgili, ulaştırma komisyonlarımız önümüzdeki Çarşamba günü, Karma ekonomik komisyon toplantısında bir araya gelecekler. Ve olumlu yönde çalışmalarına devam edecekler. İki ülkenin Kasım 2015 öncesi karşılıklı vize muafiyeti noktasına doğru, resmi pasaportlara ve iş dünyasına yönelik pasaportlara getirilecek bir rahatlamayla çözülmesi, ardından da istediğimiz noktaya doğru gitmemizi temenni ediyorum" diye konuştu.

"NEREDEYSE METNİN TAMAMI ÜZERİNE MUTABIK KALINDI"

Özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesi için yapılacak çalışmalara dair bir belgeyi imzaladıklarını söyleyen Rusya Ekonomi Bakanı Alexey Ulyukaev, " Bu belgede mutabakata vardığımız konuları yazdık. Özellikle turizmde, carter seferlerinin arttırılmasına karar verildi. Orta vadeli program çalışması yapıldı. Neredeyse metninin tamamı üzerinde mutabakat sağlandı. Cumhurbaşkanlarımıza, bu belgeyi imzalayabilecekleri söyleyeceğiz. Bir kaç konu kaldı. Bu konularda da mutabakatın 2017 sonuna kadar tamamlanması talimatını verdik" diye konuştu.