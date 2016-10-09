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Şişecam’dan Rusya yatırımı
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin özel ekonomik bölgesi Alabuga'da Topluluğu'nun 310 milyon dolar la kurduğu düzcam ve otomotiv camları üretim tesislerinin açılış töreni dün yapıldı. Törene Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı. Fabrika yılda 230 bin ton üretim yapacak.
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