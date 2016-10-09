Türkiye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın gerçekleştireceği ziyarete odaklandı. İstanbul'daki Dünya Enerji Kongresi'ne katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Putin'in gündeminde, uluslararası gündem konuları ve enerji projeleriyle birlikte sürpriz bir madde de var. Akşam'ın haberine göre Rusya ile Türkiye arasında üzerinde anlaşılan ancak uçak krizi nedeniyle yaşama geçirilemeyen yüzde 10.25'lik doğalgaz indiriminin yapılacak görüşmelerde netleştirilecek. Böylece geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın sanayici ve vatandaşa açıkladığı yüzde 10'luk indirimin ardından bu kez BOTAŞ'ın eli rahatlamış olacak.

BİN METREKÜP İÇİN 425 $

Rusya'dan, devlet adına yılda 20 milyar metreküp doğalgaz alan BOTAŞ, Gazprom'la 1 Ocak 2015'ten geçerli olacak şekilde yüzde 10.25'lik indirimde anlaşmış ancak taraflar bunun için imza atmamıştı. Uzlaşının sağlanmasının ardından ise imzaların atılması beklenirken, uçak krizi yaşanmış Moskova-Ankara hattında projelerin büyük bölümü askıya alınmıştı. Hali hazırda Türk özel sektörü de Rusya'dan 10 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz alımı yapıyor. Türkiye, her bin metreküp doğalgaz için Rusya'ya 425 dolar seviyesinde ödeme yapıyor. Aynı miktarda gaz için İran'a 490 dolar, Azerbaycan'a ise 335 dolar ödeniyor.

AKKUYU VE TÜRKAKIMI MASADA

Putin, yaşanan uçak krizinin ardından ilk kez Türkiye'ye gelmiş olacak. Uluslararası Enerji Zirvesi için gelecek olan Putin'e beraberinde Enerji Bakanı Aleksandr Novak eşlik edecek. Zirvede, başta Suriye olmak üzere uluslararası gündem konularının yanı sıra, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler masada olacak. Başta Akkuyu Nükleer Santralı ve Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi dahil olmak üzere enerji projeleri değerlendirilecek.