Komşu kriz peşinde

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri işlemlerin yapılmaması ve prosedürün yavaş işletilmesi nedeniyle Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 8 kilometreyi buldu.

Gümrük kapısı önünde yaklaşık 320 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.