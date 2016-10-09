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Komşu kriz peşinde

Gümrük kapısından çıkışlar için kullanılan Kapıkule'de kilometrelerce kuyruk oluştu

Komşu kriz peşinde

'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri işlemlerin yapılmaması ve prosedürün yavaş işletilmesi nedeniyle Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan 8 kilometreyi buldu.

Gümrük kapısı önünde yaklaşık 320 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 18:06
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