İşçi al primini devlet ödesin

Kamuoyunda'Torba Yasa' olarakbilinen düzenlemeile 6111 sayılı kanun,özel sektörde işverenlereprim desteği sağladı. Yasa,yürürlüğe girdiği tarihten31 Aralık 2015'ekadar işe alınacaksigortalı için (bellikoşulların sağlanmasıdurumunda)sigorta primlerininişverene aittutarının İşsizlikFonu'ndankarşılanmasınıöngörüyordu.Ancak 21 Aralık2015 tarihli BakanlarKurulu kararı ile sigortaprim desteği süresi 31Aralık 2020'ye uzatıldı.
ŞARTLAR VAR
Bazı özel sektör işverenlerinin, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilecek sigorta primlerini, bu teşvikten faydalanmayarak ödediğini belirten KPMG Türkiye, prim desteği sağlayan uzatmanın 9 aydır devam ettiğini hatırlattı. Destekten yararlanabilmek için çalışanın; 31.12.2020 tarihine kadar özel sektör işverenlerince işe alınması ve fiilen çalıştırılması, işe alındıkları tarihten önceki 6 aylık dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması ve 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İşverenini ise yasal ödeme süresi geçmiş prim, idaripara cezası ve gecikme cezası borcunun bu lunmaması, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermesi ile tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödemesi isteniyor.
2020'YE KADAR SÜRECEK KPMG Türkiye Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Şirket Ortağı NeslihanRaepers, söz konusu desteğin 2020'ye kadar süreceğini hatırlatarak, "Bazı işverenler bu teşvikin bittiğini düşünerek 2016 içinde 9 ay fazla prim ödedi. Başvurup bu kolaylıktan yararlanabilirler" dedi.
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