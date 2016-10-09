İşçi al primini devlet ödesin

Kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen düzenleme ile 6111 sayılı kanun, özel sektörde işverenlere prim desteği sağladı. Yasa, yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2015'e kadar işe alınacak sigortalı için (belli koşulların sağlanması durumunda) sigorta primlerinin işverene ait tutarının İşsizlik Fonu'ndan karşılanmasını öngörüyordu. Ancak 21 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile sigorta prim desteği süresi 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.



ŞARTLAR VAR

Bazı özel sektör işverenlerinin, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilecek sigorta primlerini, bu teşvikten faydalanmayarak ödediğini belirten KPMG Türkiye, prim desteği sağlayan uzatmanın 9 aydır devam ettiğini hatırlattı. Destekten yararlanabilmek için çalışanın; 31.12.2020 tarihine kadar özel sektör işverenlerince işe alınması ve fiilen çalıştırılması, işe alındıkları tarihten önceki 6 aylık dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması ve 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İşverenini ise yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve gecikme cezası borcunun bu lunmaması, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermesi ile tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödemesi isteniyor.



2020'YE KADAR SÜRECEK

KPMG Türkiye Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Şirket Ortağı Neslihan Raepers, söz konusu desteğin 2020'ye kadar süreceğini hatırlatarak, "Bazı işverenler bu teşvikin bittiğini düşünerek 2016 içinde 9 ay fazla prim ödedi. Başvurup bu kolaylıktan yararlanabilirler" dedi.