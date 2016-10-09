  1. Bu yıl en çok Avrupalı geldi
  2. İşçi al primini devlet ödesin

İş kurana 150 bin lira

Devlet yeni girişimcilerin yanında. Bir fikir geliştirip işyeri açmak isteyenlere aracılığı ile 50 bin liraya kadar karşılıksız 100 bin liraya kadar da faizsiz para veriliyor

İş kurana 150 bin lira
İş kurmak için sermaye sıkıntısı çeken girişimcilere devlet destek oluyor. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı) aracılığı ile yapılan destekte 50 bin liraya kadar karşılıksız var. Ayrıca kişi isterse 100 bin liraya kadar da faizsiz geri ödemeli kredi alabiliyor. Toplamda 150 bin liralık destek ile yeni bir iş kuruluyor. Bunun için öncelikle 'e başvurarak girişimcilik eğitimlerine katılmak gerekiyor. Buradan sertifika alan vatandaşlar iş fikirlerini KOSGEB yetkililerine onaylatarak sermaye talebinde bulunuyor.

KADINLARA AYRICALIK
Destek sisteminde kadınlara öncelik tanınıyor. Kadınlar erkeklere göre daha yüksek miktarlarda destek alabiliyor. Yapılan başvurularda erkeklere sağlanan destek oranlarına göre kadınların destek oranları 20 puan daha fazla olabiliyor. Yetkililer iş kurmak isteyenlerin fırsattan yararlanmalarını istedi. 29 yaşına kadar gençlere ayrıca vergi muafiyeti de bulunuyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar