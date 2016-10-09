İş kurana 150 bin lira

İş kurmak için sermaye sıkıntısı çeken girişimcilere devlet destek oluyor. KOSGEB(Küçük ve OrtaÖlçekli İşletmeleriGeliştirme İdaresiBaşkanlığı) aracılığı ile yapılan destekte 50 bin liraya kadar karşılıksız hibe var. Ayrıca kişi isterse 100 bin liraya kadar da faizsiz geri ödemeli kredi alabiliyor. Toplamda 150 binliralık destek ile yeni bir iş kuruluyor. Bunun için öncelikle KOSGEB'e başvurarak girişimcilik eğitimlerine katılmak gerekiyor. Buradan sertifika alan vatandaşlar iş fikirlerini KOSGEB yetkililerine onaylatarak sermaye talebinde bulunuyor.
KADINLARA AYRICALIK
Destek sisteminde kadınlara öncelik tanınıyor. Kadınlar erkeklere göre daha yüksek miktarlarda destek alabiliyor. Yapılan başvurularda erkeklere sağlanan destek oranlarına göre kadınların destek oranları 20 puandaha fazla olabiliyor. Yetkililer iş kurmak isteyenlerin fırsattan yararlanmalarını istedi. 29 yaşına kadar gençlere ayrıca vergi muafiyeti de bulunuyor.
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