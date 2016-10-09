Enerjinin geleceği İstanbul’da belirleniyor

Dünyanın enerji sektörünün devleri, 40 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da bir araya geliyor. 1977 yılında 10. Dünya Enerji Kongresi'nin gerçekleştirildiği İstanbul, bu kez 23. Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın himayesinde düzenlenen kongre, enerjinin geleceğine yön verecek. Kongrede ilk olarak '2060 senaryosu' masaya yatırılacak. Dünya ve enerji sektörünün 2060'a kadar karşı karşıya kalacağı en önemli zorluklar, yapılabilecek yenilikler ve gelecekte enerji sektörünü neler beklediği gibi başlıklar ele alınacak. 23. Dünya Enerji Kongresi Kongresi, 9-13 Ekim tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde (ICEC) gerçekleştiriliyor. SABAH ve aHaber'in'Ulusal Resmi MedyaOrtağı' olduğu kongre, bu akşam yapılacak açılış seremonisiyle start alıyor. 70'in üzerinde ülkeden global enerji sektörüne yön veren 250 isimin kürsüye çıkacağı kongrenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek kongrede İran, Malezya, Belçika, Bulgaristan, İsveç, Irak, Ürdün, Çad, Kongo, Senegal ve Somali enerji bakanları da yer alacak.
CEO'LAR KONUŞACAK
4 gün sürecek kongredeki 250 konuşmacı arasında Çin devlet enerji şirketi SPIC'in Başkanı Wang Binghua, BP Grubu İcra Kurulu Başkanı Bob Dudley, E.ON Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Johannes Teyssen, Gazprom CEO'su Alexey Miller, OMV CEO'su Rainer Seele, Saudi Aramco CEO'su Amin H. Nasser, Siemens Enerji Sektörü CEO'su Lisa Davis, SPIC Başkanı Wang Binghua, TANAP CEO'su Saltuk Düzyol ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ile sSabancı Holding'in CEO'su Güler Sabancı da yer alıyor. Total, ENI, SOCAR, GE, RWE, EWE, Bionas, Masdar gibi şirketlerin CEO'ları da katılıyor.
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