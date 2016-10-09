Çikolataya yeni marka

Başarılı işkadını Melek Angun'un kendi özel tasarımlı çikolataları, kısa sürede iş dünyasının en özel hediyelerden biri oldu. El yapımı eşsiz çikolataların çok özel tarifleri de Melek Angun'a ait. Belçika, İsviçre,İspanya, Fransa ve Meksika'da yani dünyanın en önemli 5 çikolata ülkesine gidip, çok özel çikolata ustalarıyla çalışan Melek Angun, 'Lausanne Chocolat' markasının kısa sürede çok önemli bir yere geldiğini söyledi. Angun, "Çikolata bence dişi bir kavram; tutkulu bir aşk gibi. Biz insanlara mutluluk satıyoruz… Bu da en keyifli yani. Dünyanın çeşitli ülkelerine gidip oralarda keşifler yapmak farklı formüller deneyimlemek ve her seferinde bir kez daha büyülenmek… Tabii bunun sonu yok, daha da geliştirilebilecek araştırmalarımız devam ediyor" dedi.
ÇİKOLATADA SON NOKTA
Çikolatanın bir sanat olduğunu belirten Angun, şöyle konuştu: Lausanne Chocolat, aşk kadarçekici çikolatanın ulaştığı sonnokta. Özel tasarım çikolatalardakullanılan meyvelerinhepsi doğal ve boya kullanılmıyor.Ayrıca diyabet hastalarıiçin de özel formüllerimizmevcut ve çok seviliyor. Favorimelbette acı bitter melekler.Yerken heyecanlanıyorsunuz.Çikolata tutkunu çocuklar içinise caydırıcı. Kalite ve tadınıneşsiz olması için çok çabaladık.Aylar süren çalışmalar sonucu'Lausanne Chocolat' markasıylafark yarattık...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.