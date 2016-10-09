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Çikolataya yeni marka

Başarılı işkadını Melek Angun, eşsiz bir marka yaratmanın haklı gururunu yaşıyor. Kısa sürede mutluluğun yeni adresi olan, ‘Lausanne chocolat’ markası, yurt dışından da sipariş alıyor

Çikolataya yeni marka
Başarılı işkadını Melek Angun'un kendi özel tasarımlı çikolataları, kısa sürede iş dünyasının en özel hediyelerden biri oldu. El yapımı eşsiz çikolataların çok özel tarifleri de Melek Angun'a ait. Belçika, İsviçre, İspanya, Fransa ve Meksika'da yani dünyanın en önemli 5 çikolata ülkesine gidip, çok özel çikolata ustalarıyla çalışan Melek Angun, markasının kısa sürede çok önemli bir yere geldiğini söyledi. Angun, "Çikolata bence dişi bir kavram; tutkulu bir aşk gibi. Biz insanlara mutluluk satıyoruz… Bu da en keyifli yani. Dünyanın çeşitli ülkelerine gidip oralarda keşifler yapmak farklı formüller deneyimlemek ve her seferinde bir kez daha büyülenmek… Tabii bunun sonu yok, daha da geliştirilebilecek araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

ÇİKOLATADA SON NOKTA
Çikolatanın bir sanat olduğunu belirten Angun, şöyle konuştu: Lausanne Chocolat, aşk kadar çekici çikolatanın ulaştığı son nokta. Özel tasarım çikolatalarda kullanılan meyvelerin hepsi doğal ve boya kullanılmıyor. Ayrıca diyabet hastaları için de özel formüllerimiz mevcut ve çok seviliyor. Favorim elbette acı bitter melekler. Yerken heyecanlanıyorsunuz. Çikolata tutkunu çocuklar için ise caydırıcı. Kalite ve tadının eşsiz olması için çok çabaladık. Aylar süren çalışmalar sonucu 'Lausanne Chocolat' markasıyla fark yarattık...
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