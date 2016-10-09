  1. 2.6 milyon kişiye iş fırsatı
  2. Çikolataya yeni marka

180 kat arttı

Çeyrek altın 180 kat arttı
Geçtiğimiz yıl eylül ayında 2 bin 440 adet ı piyasaya sunan darphane bu yıl eylülde 442 bin 250 çeyrek altın üretimiyle geçen yılın aynı ayına göre üretim patlaması yaşadı. Geçen yılki eylüle göre darphanenin üretimi 180 kat arttı. Ertelenen düğünler eylül ayında çeyrek altında üretim patlaması yaşanmasına neden oldu. Geçen yıl eylül ayına göre 180 kat üretim artışı sağlanan çeyrekte bu yıl eylül sonu itibarıyla 3 milyon 672 bin 200 adetlik üretim yapıldı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar