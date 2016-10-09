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Bu yıl en çok Avrupalı geldi

Bu yıl en çok Avrupalı geldi
Kültür ve Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 ayda Türkiye'yi, Almanya'dan ABD'ye, Japonya'dan Güney Kore'ye, Cezayir'den Tayland'a 100'ün üzerinde ülkeden 17 milyon 391 bin 431 yabancı ziyaret etti. Yabancı ziyaretçiler milliyetlerine göre incelendiğinde, söz konusu dönemde gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 54'ünü Avrupa ülkelerinden gelen ler oluşturdu. Rusya ile ilişkilerin yeniden düzelmesiyle son iki ayda gelen rus turist sayısında da önemli artışlar kaydedildi. Özellikle charter uçuşlarla Rusya'dan çok sayıda seferle turist taşındı.
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