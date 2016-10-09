Bakanlıkları geçti

İstanbul Üniversitesi'ne bütçeden 2017 yılı için verilmesi öngörülen 1 milyar 171 milyon 378 bin liralık bütçe ödeneği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan ödenekleri geçti.