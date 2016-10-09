Albayrak: Türkiye, enerjide güven veren bir partner oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9-13 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına bugün Hakkari'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederek başlayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır söylediği, teröristin ve terörün iyisinin ve kötüsünün olmadığı, "benim teröristim, senin teröristin olmaz" bilincinden hareketle tüm dünyadaki dost ülkelere teröre karşı ortak bir duruş ve dayanışmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etmek istediğini dile getirdi.

"Şu terör örgütü saldırı gerçekleştirdiğinde taziye için arayan, başka bir terör örgütü yapıp sivil insanların hayatına kıydığı zaman dayanışma için aramayan ülkelere samimiyet çağrısında bulunmak istiyorum" diyen Albayrak, terör ateşinin dünyayı ve tüm bölge coğrafyasını yakmaya devam ettiğini vurguladı.





Albayrak, bu tür olaylara karşı her zamankinden çok daha fazla samimiyet göstermek zorunda olunduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere 4 devlet başkanı, 250'den fazla bakan ve CEO düzeyindeki üst düzey katılımcıyla bugün itibarıyla Dünya Enerji Kongresi'nin başlangıcını yapıyoruz. Dört gün sürecek kongrenin yaklaşık 82 ülkeden 265 konuşmacının 60 toplantı özelindeki buluşmasıyla çok verimli bir sürecin tartışılacağı önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Enerji sektörünün küresel bazda en üst temsilcilerinin bir araya geleceği ve enerji piyasalarının kurgulanacağı kongreye, dünyamızın en güzel şehirlerinden İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Enerjide ulusal ve bölgesel arz talep dengesinin teminin yanında bu süreçte oluşabilecek işbirliği alanlarının gelişebileceği bir ortamdayız. Katılımcılarla mevcut ortak projeleri ve önümüzdeki dönemde işbirliği fırsatlarını değerlendireceğiz. Sektörün tüm paydaşlarının böylesi bir organizasyonda bir araya gelmesi olumlu bir sinerji ortaya koyacak."

"BARIŞ İÇİN PAYLAŞ"

Ülkelerin enerji sektörüne olan yaklaşımlarının bölgesel ve küresel barışa ciddi bir katkı sağlayabileceğine dikkati çeken Albayrak, bu gibi uluslararası organizasyonları önemsediklerini ve küresel paydaşların burada barış için paylaşma (share for peace) olgusu ve sürecine büyük bir katkıda bulunacaklarını umduğunu aktardı.

Albayrak, enerjide önemli değişimlerin yaşandığı günlerde sorunlara kapsayıcı çözümlerin bulunması için kongrenin, taraf ülkelere de söz hakkı tanınması ve adil bir küresel enerji geleceğinin kurulması açısından önemli bir mihenk taşı olacağını belirtti.

Türkiye'nin coğrafi bir terimin çok ötesinde, batı ve doğuyu bağlayan sadece bir kara parçası değil, bölgesinde istikrara sahip enerji köprüsü kuran bir ülke olduğunu vurgulayan Albayrak, Türkiye'nin, "Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar" söylemini desteklediğini, bölgesel huzur ve barışın sağlanmasında çözüm odaklı yaklaşımına devam edeceğini anlattı.

Bu manada yürütülen enerji diplomasisinin temelinin barış ve istikrarın kaynağı olması gerektiğini ifade eden Albayrak, "Türkiye, bugüne kadar yürütülen enerji projelerine güven veren bir partner oldu. Özellikle Ortadoğu ve Avrasya'daki kaynakların dünya pazarlarıyla buluşması için önemli bir ortak konumundayız." dedi.

Albayrak, Türkiye'nin bu konudaki paradigması olan "barış için paylaş" mottosunun bir zamanlar kan, gözyaşı ve savaşlarla birlikte anılan enerji kaynaklarına hakim olma çabası yerine enerjinin üretimi, dağıtımı ve paylaşımı noktasında bölgesel ittifakların kurulmasında itici bir güç olacağını ifade etti.

Kongrenin "barış için paylaş" mottosu üzerinde de yeni ufuklar açacağına güvenlerinin tam olduğunu kaydeden Albayrak, bölgesel işbirliği çalışmalarına da olumlu katkılar sunulacağını sözlerine ekledi.