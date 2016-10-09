Akademili otoparkçı

İspark her gün 150 bin İstanbullu'ya hizmet veren 2 bin personelini eğitmek için İsparkAkademi'yi kurdu. İSPARK Akademi, "Otopark ve UlaşımHizmetleri" sertifika programı ile sektörün ihtiyacına cevap verecek otoparkçılar yetiştirecek. İSPARK Akademi'de başlayan "Otopark ve Ulaşım Hizmetleri" sertifika programı ile sektörün ihtiyacına cevap verecek otoparkçıların yetiştirilmesi hedefleniyor. İSPARK GenelMüdürü Nurettin Korkut, "Bu çalışmalarımızı sürdürerek, eğitim kalitemizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.