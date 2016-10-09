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Akademili otoparkçı

Akademili otoparkçı
İspark her gün 150 bin İstanbullu'ya hizmet veren 2 bin personelini eğitmek için İspark Akademi'yi kurdu. Akademi, "Otopark ve Ulaşım Hizmetleri" sertifika programı ile sektörün ihtiyacına cevap verecek otoparkçılar yetiştirecek. İSPARK Akademi'de başlayan "Otopark ve Ulaşım Hizmetleri" sertifika programı ile sektörün ihtiyacına cevap verecek otoparkçıların yetiştirilmesi hedefleniyor. İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, "Bu çalışmalarımızı sürdürerek, kalitemizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.
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