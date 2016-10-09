2.6 milyon kişiye iş fırsatı

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının hazırlandığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) detayları belli oldu. 2017-2019 dönemini kapsayan program ile milyonlarca kişiye yeni istihdam sağlanacak. Resmi Gazete'de yayınlanan OVP'ye göre program döneminde işgücüne ve istihdama katılımın artırılmasına yönelik politikalar sonucunda tarım dışında ilave 2.6 milyon kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Aynı dönemde toplam istihdam artışı ise 2 milyon 318 bin kişi olacak.
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