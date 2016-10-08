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saatleri ayarladı

THY saatleri ayarladı
Türk Hava Yolları (THY), kış saati uygulamasının kaldırılması ve yaz saati uygulamasının tüm yıl sürecek olması nedeniyle uçuşların tarife yapısını yeniden düzenledi. , 8-9 Ekim'de yapılacak işlemle, 30 Ekim 2016 ile 25 Mart 2017 arasında yapılacak seferlere ait saatleri, Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı bir saat ileriye alacak. İlgili tarife düzenlemesi sonrası yapılan tarih değişikliği ve iade talepleri, yerine getirilecek.
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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