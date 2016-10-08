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Ruble-TL devri

Ruble-TL devri
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya ile yapılacak görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'la KEK görüşmeleri yapacağını, ardından Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev ile de Türk İş Forumu'nu toplayacağını söyledi. Bakan Zeybekci, "Rus mevkidaşla karşılıklı sorunların çözümünü konuşacağız" dedi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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