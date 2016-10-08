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Patronlar buluşuyor

Patronlar buluşuyor
Dünyanın enerji devleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek olan 23. Dünya Enerji Kongresi'nde buluşacak. Yarın açılışı yapılacak kongreye; 70'in üzerinde ülkeden üst düzey katılım olacak.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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