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Ödemeyi düzenli yapana vergi indirimi

Ödemeyi düzenli yapana vergi indirimi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelecek dönemde vergisini zamanında ödeyenleri ödüllendireceklerini belirterek, "Vergi borçlarını hiç aksatmadan günü gününe ödeyen vatandaşlarımıza, vergi kayıtlarında da herhangi bir sorunları yoksa gelir veya kurumlar vergisinde indirim getireceğiz" dedi. Türkiye'nin bölgenin barış ve istikrarı adına aktif bir dış politika izlediğini kaydeden Ağbal, "Değişen jeopolitik koşullarda Türkiye'ye başta Körfez bölgesi olmak üzere daha fazla kaynak geleceğine inanıyoruz. Türkiye Varlık Fonu'nun da bu anlamda bir çekim merkezi olduğunu görüyoruz. Şu andan itibaren bile birçok ülkeden fona ilişkin sorular geliyor" şeklinde konuştu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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