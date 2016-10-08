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Enerjide dev buluşma

Enerji Kongresi’ne dostluk anlaşmaları damgasını vuracak. Başkanı ile ’ın, 8 kritik konuda el sıkışması bekleniyor.

Enerjide dev buluşma
Enerji, turizm, tarım ve ekonomi başta olmak üzere, piyasaların gözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta başında gerçekleşecek ziyaretine çevrildi. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve İstanbul'da düzenlenecek 23. Dünya Enerji Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. 'in bu ziyareti, uçak krizinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerilimin normalleşmesi sonrası Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret özelliğini taşıyor. Liderler arasında yapılacak görüşmeye 8 kritik başlık damgasını vuracak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, "24 Kasım öncesi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. O zaman belli mesafeye gelmişti. Müzakereler sürüyor" dediği Türk Akımı Projesi en önemli gündem maddesi olacak.

VİZE DE MASADA
Türk Akımı Hükümetlerarası Anlaşması'nın imzalanmasının beklendiği görüşmelerde; vizesiz geçişler, turizmde sorunların çözümü, taşımacılık kotaları, tarım ürünlerinde ticaret, nükleer santral çalışmalarının hızlanması, müteahhitlik sektöründeki yasağın ortadan kaldırılması ve iki ülke milli paralarının ortak kullanımı başlıkları masaya yatırılacak. Ziyaretin, Türkiye- Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

HAZAL ATEŞ
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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