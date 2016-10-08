Enerjide dev buluşma

Enerji, turizm, tarım ve ekonomi başta olmak üzere, piyasaların gözü Rusya DevletBaşkanı Vladimir Putin'in hafta başında gerçekleşecek Türkiye ziyaretine çevrildi. Putin, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve İstanbul'da düzenlenecek 23. DünyaEnerji Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Putin'in bu ziyareti, uçak krizinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerilimin normalleşmesi sonrası Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret özelliğini taşıyor. Liderler arasında yapılacak görüşmeye 8 kritik başlıkdamgasını vuracak. Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı BeratAlbayrak'ın, "24 Kasım öncesi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. O zaman belli mesafeye gelmişti. Müzakereler sürüyor" dediği TürkAkımı Projesi en önemli gündem maddesi olacak.
VİZE DE MASADA
Türk Akımı Hükümetlerarası Anlaşması'nın imzalanmasının beklendiği görüşmelerde; vizesizgeçişler, turizmde sorunlarınçözümü, taşımacılık kotaları,tarım ürünlerinde ticaret,nükleer santral çalışmalarınınhızlanması, müteahhitliksektöründeki yasağınortadan kaldırılması ve iki ülke milli paralarının ortakkullanımı başlıkları masaya yatırılacak. Ziyaretin, Türkiye-Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve işbirliğinindaha da geliştirilmesine katkısağlaması bekleniyor.
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