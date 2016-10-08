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En çok kazandırdı

En çok külçe altın kazandırdı
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde geçen ay en fazla reel getiriyi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı. 3 aylık değerlendirmede , Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.04 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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