Dünyayı karıştıran parmak

İngiltere’nin AB’den ayrılma yönünde oy kullanmasının ardından sterlinin değer kaybı yüzde 16’yı buldu. Sadece dün yüzde 6’lık düşüş yaşandı. Uzmanlar, ani kaybı hatalı işlemlere (tombul parmak) bağladı.
İngiltere'ninHaziran'da yapılanreferandumda AvrupaBirliği'nden (AB) ayrılmayönünde oy kullanmasındanbu yana sterlindeki rekordüşüşler devam ediyor.İngiliz para birimi, oylamanınardından dolar karşısındayüzde 16 değer kaybederken,sadece dün yaşanan yüzde6'lık düşüş dikkat çekti. Haftabaşından beri hareketlilikyaşayan sterlin, dün dolarkarşısında Mart 1985'ten buyanaki en düşük seviyesinegeriledi. Kısa süreli düşüşünardından sterlin, kayıplarınınbir kısmını geri aldı. Piyasauzmanları, dünkü sertdüşüşün bilgisayar kaynaklıhatalı satış emirleri(tombul parmak) nedeniyleyaşandığı görüşündeyoğunlaştı. Diğer bir görüşise Fransa CumhurbaşkanıFrançois Hollande'nin,İngiltere'nin AB'denayrılmanın sonuçlarınakatlanması gerektiğiaçıklamalarının etkiliolduğunu savundu.
STERLİN OUT, TL İN
Öte yandan Brexitsonrasında tarihin en düşükseviyelerini gören sterlin,Türk Lirası karşısındakideğer kaybını da sürdürdü.Geçtiğimiz Çarşamba günüTürk Lirası karşısındason 31 yılın en düşükseviyelerine gerileyensterlin, 3.90'ın altınıgörmüştü. Sterlindün de düşüşünüsürdürerek, gün içinde 3.79liraya kadar geriledi,günü ise 3.8050 liradantamamladı.
TOMBULPARMAKNEDİR? Borsalarda yapılan işlemler sırasında yanlış bir tuşa basılarak, istenen alım seviyesi ya da fiyatından çok daha fazlasının gerçekleştirilmesine 'fat finger' (tombul parmak) hatası deniyor. Örneğin; 1.000 lot alım yerine bir sıfıra daha fazla basılıp 10.000 lot alım yapılması gibi. Yanlış tuşla yapılan büyük alımlar, hisselerde anlık fiyat yükselmelerine yol açarken; büyük satışlar ise hisselerde büyük düşüşe yol açabiliyor.
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