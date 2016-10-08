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Dünyayı karıştıran parmak

’nin AB’den ayrılma yönünde oy kullanmasının ardından in değer kaybı yüzde 16’yı buldu. Sadece dün yüzde 6’lık düşüş yaşandı. Uzmanlar, ani kaybı hatalı işlemlere (tombul parmak) bağladı.

Dünyayı karıştıran parmak
İngiltere'nin Haziran'da yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma yönünde oy kullanmasından bu yana deki rekor düşüşler devam ediyor. İngiliz para birimi, oylamanın ardından karşısında yüzde 16 değer kaybederken, sadece dün yaşanan yüzde 6'lık düşüş dikkat çekti. Hafta başından beri hareketlilik yaşayan sterlin, dün dolar karşısında Mart 1985'ten bu yanaki en düşük seviyesine geriledi. Kısa süreli düşüşün ardından sterlin, kayıplarının bir kısmını geri aldı. Piyasa uzmanları, dünkü sert düşüşün bilgisayar kaynaklı hatalı satış emirleri (tombul parmak) nedeniyle yaşandığı görüşünde yoğunlaştı. Diğer bir görüş ise Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin, 'nin AB'den ayrılmanın sonuçlarına katlanması gerektiği açıklamalarının etkili olduğunu savundu.

STERLİN OUT, TL İN
Öte yandan Brexit sonrasında tarihin en düşük seviyelerini gören sterlin, Türk Lirası karşısındaki değer kaybını da sürdürdü. Geçtiğimiz Çarşamba günü Türk Lirası karşısında son 31 yılın en düşük seviyelerine gerileyen sterlin, 3.90'ın altını görmüştü. Sterlin dün de düşüşünü sürdürerek, gün içinde 3.79 liraya kadar geriledi, günü ise 3.8050 liradan tamamladı.

TOMBUL PARMAK NEDİR?
Borsalarda yapılan işlemler sırasında yanlış bir tuşa basılarak, istenen alım seviyesi ya da fiyatından çok daha fazlasının gerçekleştirilmesine 'fat finger' (tombul parmak) hatası deniyor. Örneğin; 1.000 lot alım yerine bir sıfıra daha fazla basılıp 10.000 lot alım yapılması gibi. Yanlış tuşla yapılan büyük alımlar, hisselerde anlık fiyat yükselmelerine yol açarken; büyük satışlar ise hisselerde büyük düşüşe yol açabiliyor.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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