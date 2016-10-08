Dev zirveye ekonomi damga vuracak

Türkiye ve Rusya arasında tekrar ivme kazanan ekonomik iş birliği, iki ülke liderinin pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmenin de ana içeriğini oluşturacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , 10 Ekim'de Dünya Enerji Kongresi için geleceği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'la bir araya gelecek.Görüşmede, Türk gıda ürünlerine ve Rusya'daki şirketlerin Türk vatandaşlarını istihdam etmesine yönelik uygulanmaya devam eden kısıtlamalar, Türkiye'nin öncelik verdiği konular arasında ön plana çıkıyor.Rusya'nın tek taraflı yürürlüğe koyduğu vize uygulamasını ise, Türk iş adamlarını kapsayacak şekilde tekrar serbestleştirmesi ise gündemin önemli bir başka maddesi.Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in yanı sıra, Enerji Bakanı Aleksander Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukaev'in de önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi beklenirken, Putin ve Novak, ayrıca İstanbul'da düzenlenecek Dünya Enerji Kongresi'ne katılacak.

İki lider arasındaki görüşmede ayrıca Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde de hükümetlerarası anlaşmaya da imza atılması ihtimal dahilinde.

Öte yandan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin başlamasının ardından düzenlenecek ilk Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) da yine önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.Kritik görüşmeyi değerlendiren St. Petersburg Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümünden Dr. Tatiana Romanova, Türk Akımı projesinin görüşmelerde büyük öneme sahip olacağı görüşünde.Rusya ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, Suriye nedeniyle tekrar bozulmaya başladığına işaret eden Romanova, "Bu nedenle Türk Akımı projesinin geleceği hala karışık görünüyor" dedi.Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin tekrar canlandırılacağını belirten Romanova, "Batının, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeyi düşündüğü bir dönemde bu iş birliği Moskova açısından ayrı bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Dünya Ekonomisi Departmanı Uzmanı Nigyar Masumova da, ekonomik ilişkilerin önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek görüşmelerde ana gündem maddesi olacağını belirtti.Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamaların, sonbahar sonuna doğru kaldırılmasını beklediğini anlatan Masumova, Türk vatandaşı istihdamına yönelik kısıtlamalara dair görüşmelerin tamamlanmadığını, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde kaldırılmasını beklemediğini söyledi.Masumova, Putin'in ziyaretinin, bölgedeki ve deniz aşırı yerlerde bulunan tüm ülkelere bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Bu mesaj, Rusya ve Türkiye ilişkilerinin artık normale döndüğü ve iki ülkenin stratejik ortak olduğudur." dedi.