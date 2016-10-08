Çeyrek altın resmen patladı!

Geçtiğimiz yıl eylül ayında 2 bin 440 adet çeyrek altını piyasaya sunan darphane bu yıl eylülde 442 bin 250 çeyrek altın üretimiyle geçen yılın aynı ayına göre üretim patlaması yaşadı. Geçen yılki eylüle göre darphanenin üretimi 180 kat arttı.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, darphane eylül ayında 442 bin 250 adet, yani 775 bin 920,30 gram, çeyrek altın üretti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde darphanenin ürettiği çeyrek altın miktarı 2 bin 440 adet, yani 4 bin 280,90 gram, olarak gerçekleşmişti.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ve Ramazan ayının düğün sezonuna denk gelmesiyle ertelenen düğünler eylül ayında çeyrek altında üretim patlaması yaşanmasına neden oldu. Geçen yıl eylül ayına göre 180 kat üretim artışı sağlanan çeyrekte bu yıl eylül sonu itibarıyla 3 milyon 672 bin 200 adetlik üretim yapıldı.