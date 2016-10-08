Bakan açıkladı! Milyonlarca lira hibe geliyor

Merkez, tekstil sektörünün yanı sıra ulaşım, yapı-inşa, iletişim, bilgi teknolojisi, tıp gibi alanlarda da inovatif projeler sunacak. Açılış töreni Bakan Özlü ve protokol üyelerinin konuşmalarını yapması ile başladı.

"PROJELERLE İLGİLİ AR-GE VE TASARIM HARCAMALARININ YARISINI HİBE DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Ar- ge ile ilgili yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu ay içinde yeni bir destek mekanizmasını, rekabet öncesi işbirliği, proje destek programını hayata geçireceğiz. Bu proje kapsamında bütçesi için, bütçe sınırı olmayacak. En az biri işletme olmak üzere, iki veya daha fazla kuruluş tarafından ortaklık içinde yapılacak projeler desteklerden faydalanabilecek. Projelerle ilgili ar-ge ve tasarım harcamalarının yarısını hibe desteği vereceğiz. Projenin kolay yapılması içinde bütçenin yüzde 20'sini ön ödeme olarak gerçekleştireceğiz. Proje ortakları bu desteklerin yanı sıra ar-ge kanunu kapsamındaki diğer vergi indirimlerinden ve istisnalardan da yararlanabilecekler. Projenin ülkemizin ar-ge ve yenilik ekosistemine ciddi katkılar vereceğini düşünüyoruz" dedi.

"26 MİLYAR DOLARA YAKLAŞAN BİR İHRACAT KALEMİMİZ OLUŞUYOR"

Kaliteli üretimin ve ar-ge çalışmalarının önemine dikkat çeken Bakan Özlü, "Türkiye'nin ihraç ettiği erkek gömleğinin kilogram ortalama fiyatı 25 dolar civarında satılıyor. İtalya'nın ihraç ettiği gömleğin kilogram başına satış fiyatı ise 100 dolara yaklaşıyor. Bu gömleklerin kalitesi aşağı yukarı aynı, fiyat farkı marka ve tasarımdan kaynaklanıyor. Tasarıma getirdiğimiz destekler işte bu yüzden büyük önem taşıyor. Sanayi Mülkiyet Kanunu'nu yasalaştırdığımızda tasarımlar, markalar ve patentlerle ilgili yeni bir dönem başlayacak. Bunlarla ilgili başvuru süreçleri kolaylaşacak, tescil süreçleri hızlanacak, koruma süreçleri ise daha etkin bir hale gelecek. İşte biz bu çalışmalarla artık katma değeri arttırmaya yoğunlaşmış durumdayız. Tekstil ve hazır giyim bizim için önemli bir sektör, bu iki sektörü bir arada değerlendirdiğimizde toplam 26 milyar dolara yaklaşan bir ihracat kalemimiz oluşuyor. İhracatımızın yaklaşık 5'te birini bu iki sektör oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"AR-GE ÇALIŞMALARINDA TÜRKİYE ÖZEL BİR EKSİKLİK YAŞIYOR"

İhracatçı olabilmek için artık sadece üretmenin yetmediğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Kaliteli üreten, ar-geyi düşünen kaliteli bir yapı var etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten heyecan duyuyorum. Özellikle ar-ge çalışmalarındaTürkiye özel bir eksiklik yaşıyor. Çünkü biz çocuklarımızı daha başından farklı düşünmeye alıştırmıyoruz. Mutlaka çocuklarımızdan başlayarak daha sonraki yaşlarda da bunların tesirlerini göreceğimiz şekilde bazı sınırla çiziyoruz. Bu da farkında olmadan bizleri bile çok derinden etkiliyor" diye konuştu.