Ağaoğlu’ndan % 5 peşinat

Ağaoğlu ŞirketlerGrubu, Maslak 1453 projesiiçin yeni bir kampanyabaşlattı. Ağaoğlu ŞirketlerGrubu Başkanı Ali Ağaoğlu,kampanya kapsamında 200daire ve 73 ofisi yüzde 5peşinatla sattıklarını belirterek,60 ay için yüzde 0.42, 120 ayiçin ise yüzde 0.70 faiz oranıseçeneklerinin bulunduğunubildirdi. Maslak 1453'üntoplam yatırım değerinin 6.9milyar lira olduğunu kaydedenAğaoğlu, "Satışa çıktığımızilk günden bugüne yüzde 300değer farkı var. Metrekaresini4 bin liradan satışa çıktığımızproje, şu anda 11 binliralarda" dedi. Ali Ağaoğlu,2 milyon metrekare inşaat alanıüzerinde yükselen Avrupa'nınen büyük karma yaşam projesiolan Maslak 1453'ün şehriniçinde yeni bir şehir olarakyükseldiğini söyleyerek,şunları kaydetti: "4 bin 800'denfazla konutun yer aldığıprojede bin 500 evi teslimettik. Alışveriş caddesindekidükkanları ve 3 ofis bloğunuhenüz satışa çıkarmadık."
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