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Ağaoğlu’ndan % 5 peşinat

Ağaoğlu’ndan % 5 peşinat
Ağaoğlu Şirketler Grubu, projesi için yeni bir kampanya başlattı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, kampanya kapsamında 200 daire ve 73 ofisi yüzde 5 peşinatla sattıklarını belirterek, 60 ay için yüzde 0.42, 120 ay için ise yüzde 0.70 faiz oranı seçeneklerinin bulunduğunu bildirdi. Maslak 1453'ün toplam yatırım değerinin 6.9 milyar lira olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Satışa çıktığımız ilk günden bugüne yüzde 300 değer farkı var. Metrekaresini 4 bin liradan satışa çıktığımız proje, şu anda 11 bin liralarda" dedi. Ali Ağaoğlu, 2 milyon metrekare inşaat alanı üzerinde yükselen Avrupa'nın en büyük karma yaşam projesi olan Maslak 1453'ün şehrin içinde yeni bir şehir olarak yükseldiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "4 bin 800'den fazla konutun yer aldığı projede bin 500 evi teslim ettik. Alışveriş caddesindeki dükkanları ve 3 ofis bloğunu henüz satışa çıkarmadık."
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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