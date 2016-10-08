3 yıllık yol haritası tamam

Başbakan BinaliYıldırım'ın Salı günü açıkladığıekonominin 3 yıllık yolharitasını belirleyen OrtaVadeli Program (OVP) ResmiGazete'de yayımlandı. 2017-2019yıllarını kapsayan programınıntemel amacı 'istikrarlı büyüme've 'enflasyonu düşürme'...Ekonominin rekabet gücünün,istihdam ve verimlilik seviyesininartırılması hedeflenen programile, yüksek katma değerli mal vehizmet ihracatı artırılacak, yurt içiüretim ve ihracatın ithalata olanbağımlılığı azaltılacak, sanayideyapısal dönüşüm sağlanacak.
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