3 yıllık yol haritası tamam

Başbakan Binali Yıldırım'ın Salı günü açıkladığı ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. 2017-2019 yıllarını kapsayan programının temel amacı 'istikrarlı büyüme' ve 'enflasyonu düşürme'... Ekonominin rekabet gücünün, istihdam ve verimlilik seviyesinin artırılması hedeflenen program ile, yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatı artırılacak, yurt içi üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığı azaltılacak, sanayide yapısal dönüşüm sağlanacak.