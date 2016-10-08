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3 bin 300 liranız cebinizde kalsın

Kredi ve yapılandırması başladı. Bankalar eğer yüksek faiz çıkartırsa sizin için ikinci bir yol daha var. Kredi çekerek kapatmayı tercih eden, 10 bin lirada 3 bin 300 lira daha az ödüyor

İşte borçtan kurtulmanın formülü!
Milyonlarca tüketici kredisi ve kart borçlusunu rahatlatmak için getirilen 72 aya varan yapılandırma imkanı tüketiciyi sevindirirken; faiz konusu kafaları karıştırdı. Uygulama ile yapılandırma faizi bankalara bırakıldı. Bankalar ise çıkardığı faturayla beklentileri karşılamadı. Sunulan faiz oranları yüksek kaldı. Borcu kredi çekerek kapatmak, yapılandırmaktan daha avantajlı oldu.

FARKLI ORANLAR
Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından tüketici kredisi borcunu yapılandırmak için başvuranların karşısına kimi banka yüzde 1.40, kimi banka yüzde 1.49, kimi banka da yüzde 1.47 gibi faiz oranları çıkarmaya başladı. Mevcut tüketici kredisi faizlerinin yüzde 1.20 seviyelerine kadar düştüğü dikkate alındığında, yapılandırmayla çıkan yüksek fatura gözler önüne serildi. Örneğin; 10 bin lira tüketici kredisi borcu olan vatandaş, bunu yüzde 1.45 faizle yapılandırdığında 72 ayda 17 bin 615 lira ödemek zorunda kalıyor. Bu vatandaş, 10 bin liralık borcunu yüzde 1.29 faizli tüketici kredisi çekerek kapatma yolunu seçerse, 48 ayda toplam 14 bin 244 lira ödüyor. Yani 10 bin liralık borcu kapatmak, yapılandırma ile 17 bin 615 liraya, tüketici kredisiyle 14 bin 244 liraya mal oluyor. Tüketici kredisi çekmeyi tercih edenin cebinde 3 bin 371 lira kalıyor.

BANKADA ZORLUK VAR!
Kimi bankaların, yüksek faiz nedeniyle yapılandırmadan vazgeçip, tüketici kredisi çekerek borcunu kapatmak isteyenlere de işi yokuşa sürdüğü belirtiliyor. yapılandırmasında da tüketicinin karşısına yüzde 2.02 faiz çıkıyor. Uzmanlar, borcunu kapatmak için yapılandırma yerine kredi çekmeyi tercih edenlere, "Krediyi borcunuzun olduğu bankadan değil, başka bir bankadan çekerseniz daha düşük faiz imkanı elde edersiniz. Tabii kredi sicilinizin iyi olması önemli" uyarısı yapıyor. Bu arada tüketiciler, yapılandırmada makul faiz oranları belirlemesinin iki tarafa da faydası olacağını belirtiyor. Yapılandırmada düşük faiz isteyen vatandaşlar, bu durumda hem kendilerinin borçlarını kapatabileceğini hem de bankaların alacaklarını tahsil edeceğini ifade ediyor.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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