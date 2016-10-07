  1. İşte emeklinin ocak zammı
  2. İşte TRJET'in havalanacağı tarih!

Tarih yazacak

Boğaz’ın iki yakasını yeraltından birleştiren, otomobillere yönelik ’nde ilk geçişi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kullanacağı otomobille yapacak

Tarih yazacak
Türkiye'nin vizyon projelerinden olan, İstanbul Boğazı'nın altından otomobillere geçiş imkanı sunan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Erdoğan, makam otomobilini kullanarak Avrupa'dan Asya'ya geçecek. Göztepe- Kazlıçeşme arasında seyahati 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek tünelin, 20 Aralık'ta hizmete açılması planlanıyor. Boğaz'ın iki yakasını yeraltından birleştiren tünelin çalışmaları hızla sürüyor. Yapişlet- devret modeliyle Türk-Kore Ortak Girişimi ATAŞ sorumluluğunda, otomobiller için yapılan 14.6 kilometrelik Avrasya Tüneli projesinde çalışmalar 7/24 devam ediyor. Proje kapsamında, Kazlıçeşme U Dönüş yapısı tamamlanırken, Yenikapı ve Samatya alt geçitlerinin imalatı ve diğer yol işleri son aşamaya geldi. Sarayburnu- Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasındaki bağlantı yollarına tünel istikametini gösteren tabelalar da yerleştirildi. Yeraltında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. 'nde asfalt çalışması da tamamlandı.

Hasan AY
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar