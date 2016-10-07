Tarih yazacak

Türkiye'nin vizyon projelerinden olan, İstanbul Boğazı'nın altından otomobillere geçiş imkanı sunan AvrasyaTüneli'nden ilk geçişi yarın CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan yapacak. Erdoğan, makam otomobilini kullanarak Avrupa'dan Asya'ya geçecek. Göztepe- Kazlıçeşme arasında seyahati 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek tünelin, 20Aralık'ta hizmete açılması planlanıyor. Boğaz'ın iki yakasını yeraltından birleştiren tünelin çalışmaları hızla sürüyor. Yapişlet- devret modeliyle Türk-Kore Ortak Girişimi ATAŞ sorumluluğunda, otomobiller için yapılan 14.6 kilometrelik AvrasyaTüneli projesinde çalışmalar 7/24 devam ediyor. Proje kapsamında, Kazlıçeşme U Dönüş yapısı tamamlanırken, Yenikapı ve Samatya alt geçitlerinin imalatı ve diğer yol işleri son aşamaya geldi. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasındaki bağlantı yollarına tünel istikametini gösteren tabelalar da yerleştirildi. Yeraltında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Avrasya Tüneli'nde asfalt çalışması da tamamlandı.
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