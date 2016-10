Rolls Royce milli jet için gelmiş

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret eden Rolls Royce'un CEO'su Warren East'in ziyaretinin altından Türkiye'nin savaş jeti projesi Milli Muharip Uçak (TF-X) çıktı. Projenin hayata geçirilmesi için Rolls Royce ile anlaşmanın her an yapılabileceği belirtiliyor. Ankara'da yapılan görüşmeler hakkında SABAH'ın ulaştığı kaynaklar ana konunun TF-X Projesi olduğunu belirtti. Aynı kaynaklar İngiliz devin dizayn, geliştirme ve üretimin tamamını içeren bir teklif sunduğunu belirterek, TF-X projesinin geliştirme ve motorunun Türkiye'de üretilmesine kadar olan süreci üstlenmek için görüşmeler yaptığını vurguladı.



YERLİ ORTAKLA ÜRETİM PLANI

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından oluşacak iş modelinin de belirlendiği öğrenildi. Buna göre Rolls Royce Türkiye'de yerli bir ortakla üretim yapacak. Yerli firmaya uçak motoru yapımında her türlü teknoloji ve know-how İngiliz firma tarafından verilecek. Görüşmeler sırasında TF-X projesi dışında nükleer enerji ve deniz kuvvetleri için de üretimin gündeme geldiği belirtildi. Şirketin nükleer enerji alanında da bir yerli ortakla çalışmaya hazır olduğu ve teknoloji transferi yapabileceği ifade ediliyor. Kontratın imzalanması halinde ise yerli ortakla şirket kurulmasının 2017 yılı başına denk gelebileceği belirtiliyor.



GEÇEN YIL SİNYAL VERİLMİŞTİ

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve 2020'li yıllardan itibaren değiştirilmeye başlanacak F-16'ların yerini alacak bu muharip uçağın, çift ya da tek motorlu olması kararı kritik önem taşıyor. Rolls Royce'un Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Patrick Regis, geçtiğimiz yıl düzenlendiği basın toplantısında söz konusu projeyi kastederek "Jetin çift motorlu olması halinde EJ200 ile biz de yer alacağız. Projede yer alırsak 2025'te de Türkiye'de bir jet fabrikası kuracağız" değerlendirmesini yapmıştı. Dün Al Jazeera'de yayınlanan bir haberde de Rolls Royce'un savunma sanayiinde Türkiye ile birlikte çalışacağı belirtildi..