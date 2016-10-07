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de %9 var

Özel sektörde %9 zam var
İstikrar sayesinde önlerini gören şirketler, 2017 planlarını da şimdiden yaptı. Yatırım planlarının yanı sıra çalışanların maaş zamları da belirlendi. Yönetim ve insan kaynakları danışmanlığı şirketi Korn Ferry Hay Group'un araştırmasına göre, Türkiye genelindeki özel şirketler, gelecek yıl maaşlarda ortalama yüzde 9 zam yapacak. Bu yılın Ağustos-Eylül döneminde 52 sektörden, bin 572 şirketten insan kaynakları yöneticisiyle görüşmeler sonucu gerçekleştirilen araştırmaya göre; gelecek yıl en yüksek maaş yüzde 12.2 ile çağrı merkezi sektöründe yapılacak. En düşük zam oranı uygulayacak sektör ise yüzde 7.8 ile yatırım ve finansal kiralama olacak. Korn Ferry Hay Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, ün 2017 planlarının, Türkiye'nin geleceğine güvenlerini ortaya koyduğunu belirterek, "2015 gibi, 2017'de de yüzde 9 düzeyinde gerçekleşecek artışlar, özel sektörün önünü gördüğünü ve büyüme planları yaptığını gösteriyor" dedi.
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