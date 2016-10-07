Özel sektörde %9 zam var

İstikrar sayesinde önlerini gören şirketler, 2017 planlarını da şimdiden yaptı. Yatırım planlarının yanı sıra çalışanların maaş zamları da belirlendi. Yönetim ve insan kaynakları danışmanlığı şirketi Korn Ferry Hay Group'un araştırmasına göre, Türkiye genelindeki özel şirketler, gelecekyıl maaşlarda ortalama yüzde 9zam yapacak. Bu yılın Ağustos-Eylül döneminde 52 sektörden, bin 572 şirketten insan kaynakları yöneticisiyle görüşmeler sonucu gerçekleştirilen araştırmaya göre; gelecek yıl en yüksek maaş zammı yüzde 12.2 ile çağrı merkezi sektöründe yapılacak. En düşük zam oranı uygulayacak sektör ise yüzde 7.8 ile yatırım ve finansalkiralama olacak. Korn Ferry Hay Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, özel sektörün 2017 planlarının, Türkiye'nin geleceğine güvenlerini ortaya koyduğunu belirterek, "2015 gibi, 2017'de de yüzde9 düzeyinde gerçekleşecek artışlar, özel sektörün önünü gördüğünü ve büyüme planları yaptığını gösteriyor" dedi.
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