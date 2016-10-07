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Otomobilde % 25 indirim

Otomobilde % 25 indirim
Hükümet'in larda indirimi kararı fiyatları yüzde 25 ucuzlatırken, otomotivcileri de sevindirdi. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla, ÖTV oranlarında yüzde 50 indirim yapıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, ÖTV indiriminin fiyatları daha cazip noktaya getirebileceğine işaret etti. Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt da "ÖTV düzenlemesinin etkilerini 2017'nin ortalarından itibaren görebileceğiz ve talebi karşılayacak duruma geleceğiz" diye konuştu.
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