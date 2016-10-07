Otomobilde % 25 indirim

Hükümet'in hibrit araçlarda ÖTV indirimi kararı fiyatları yüzde25 ucuzlatırken, otomotivcileri de sevindirdi. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla, ÖTV oranlarında yüzde50 indirim yapıldı. OtomotivDistribütörleri Derneği GenelKoordinatörü Hayri Erce, ÖTV indiriminin fiyatları daha cazip noktaya getirebileceğine işaret etti. Toyota CEO'su Ali HaydarBozkurt da "ÖTV düzenlemesinin etkilerini 2017'nin ortalarındanitibaren görebileceğiz ve talebi karşılayacak duruma geleceğiz" diye konuştu.
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