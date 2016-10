O ile piyango vurdu

AK Parti Bayburt Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Şahap Kavcıoğlu, "Başbakan Yıldırım'ın yatırım ve kalkınma hamlesi paketini açıklamasının ardından çok sayıda iş adamı Bayburt'a yatırım yapmak için bizleri aradı. Bu fırsat iyi değerlendirildiğinde Bayburt'un kaderi değişecektir." dedi.

Kavcıoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu paketin, her basamağı A'dan Z'ye düşünülmüş, çok kapsamlı bir paket olduğunu söyledi.



Üretim yapacak bir firmanın bu paketle sabit yatırıma finansman ayırmadan direkt üretime odaklanacağına dikkati çeken Kavcıoğlu, "Yani geliyorsunuz, ne üretmeye karar verdiniz? Herhangi bir ürün... Onunla ilgili yer tahsisini ve o ürünün üretimine uygun binayı devlet sizin için yapıyor. Sonra bu fabrikaya bu üretim için gerekli olan makineyi sıfır faizli krediyle finansmanını yine biz sağlıyoruz, faizini devlet ödüyor." diye konuştu.



Paket üzerinde hükümet ve ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü ve detayların da ortaya çıkmaya başladığını anlatan Kavcıoğlu, şöyle devam etti



"Detay derken, yüz kişi geldi, başvuru yaptı, yüzü de fabrika kuracak mı? Her ürünü üretmek isteyen üretecek mi? Ortaya çıkan detaylarda 8 cazibe bölgesi belirlendi. Bunlar üçlü, dörtlü, beşli, altılı gruplar. Mesela Bayburt, Erzurum'un cazibe bölgesinde. Burada ürün desenleri belirlenecek. Yani Bayburt'ta yapılacak yatırımlar şunlar, Erzurum'da şunlar gibi. Ortak olabilir, farklı olabilir. Çünkü o yörenin ham maddesi ve üretim şartlarına uygun olan nelerse onlar öne çıkacak."



Kavcıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın yatırım ve kalkınma hamlesi paketini açıklamasının ardından çok sayıda iş adamının Bayburt'a yatırım yapmak için kendilerini aradığını belirterek, Bayburt'un paketin avantajını en iyi yaşayacak şehirlerden biri olacağını, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi halinde kentin kaderinin değişeceğini söyledi.



Şahap Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Bayburt'un altyapısını hazırlıyoruz. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'ın çok büyük emeği, katkısı var. 23 ili kapsayan teşvik paketiyle ilgili bizim organize sanayi bölgesi çok müsait ve sorunsuz şekilde bütün yatırımcılara sunmaya hazırız. Bu, bizim diğer şehirlerden en önemli avantajımız. Lokasyon olarak baktığımız zaman Erzurum-Trabzon kara yolu üzerinde, bütün havaalanlarına ortalama 1-1,5 saat, limana 1,5 saat, tren garına 1,5 saat mesafede. Dolayısıyla büyük şehirleri düşündüğümüz zaman yol mesafesi hiç sorun değil."



Devletin alım garantisi verdiği ürünler dışında insanlar bu teşvikten yararlanmak amacıyla ürettiğini başka yerlere satmayı düşündüğü zaman çevresinde Trabzon, Erzurum, Rize, Erzincan, yine İran, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan gibi yakın yerlerimiz var. Yani sadece çevresindeki büyük illerin nüfusu 2 milyon civarında. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyel ve pazara çok yakın bir yer. Ürettiğini satabilme veya ham madde temini anlamında. Bütün bu şartları değerlendirdiğimizde Bayburt'un Başbakanımızın açıkladığı bu paketten en iyi şekilde yararlanacağını düşünüyoruz."



Kavcıoğlu, Bayburt'u daha önce "dört dağ arasında, dört şehrin arasına sıkışmış bir kent" olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Şimdi yapılan yollar, açılan tünellerle dört şehre de her yönüyle açık şekilde artık bizim pazarımız haline gelmiş bir bölge. Dolayısıyla biz olayı böyle görüp bu pazarı nasıl değerlendiririzin planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Bunları sağladığımızda Bayburt'un kaderi değişecektir ve çok daha avantajlı bir il olarak karşımıza çıkacaktır."