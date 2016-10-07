Maaşınızı artırın

Çalışanlar bir yandan emeklilik hayali kurarken, bir yandan da bağlanacak maaşının yüksek olması için şimdiden yapması gerekenleri merak ediyor. Emeklilikte alınacak maaşın yüksek olmasının 5altın kuralı bulunuyor. Sosyal güvenlik uzmanları, bunları şöyle sıralıyor:
* 2000'den önceki bir süreyi borçlanma (askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması) imkanınız varsa, mutlaka değerlendirin. Mümkünse tavandan borçlanın. Özellikle 1990-2000 arası içinaskerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanma gibi hakkı olanların borçlanma yapmaları, aylıklarında ciddi artış sağlıyor.
* Yapılan ek iş veya ikinciiş için de sigorta primiödendiğinde SGK'ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığınız da yükselmiş oluyor.
* Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen her bir yıl, emekli aylığını yüzde 1 oranındaartıyor.
* SSK'ya geçiş birçok avantaj sağlıyor. Özellikle 2000 yılı öncesi girişli Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi halinde emekli aylıkları yüzde 10-15 civarıdaha yüksek bağlanıyor. Bazı Bağ-Kur'lular SSK'ya geçerek 10 yıla varan erken emeklilik hakkına kavuşuyor.
* Bazı işverenler çalışanlarını ya SGK'ya hiç bildirmiyor ya da ücretlerini daha düşük bildiriyor. Her iki durumda da çalışan kişinin emekli aylığı daha düşük bağlanıyor. SGK'ya şikayet dilekçesi verilerek veya dava açarak hizmet tespiti yaptırılarak, aylık artırılabilir.
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