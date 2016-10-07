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Fiyat düşürdük Ukraynalı aktı

Fiyat düşürdük Ukraynalı aktı
Rus turist kaybıyla sıkıntı yaşayan Türk turizmciler, Ukraynalılar'a yüzde 40 indirim yaptı, Türkiye'ye akın oldu. Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı ikiye katlandı. Konu, Ukrayna basınında da mercek altına alındı. Ukrayna'da bu sene ülke içindeki sahillere giden turist sayısı bir önceki sezona göre yaklaşık yüzde 15 azaldı. Bunun başlıca sebebi, Türkiye'nin lere sunduğu cazip teklifler oldu. Ukrayna'daki servis kalitesinden memnun olmayan çoğu turist, uygun fiyatlara Türkiye'de tatil yapmayı tercih etti.
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