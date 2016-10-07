Bakan müjdeyi canlı yayında verdi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki dönemde,vergi borçlarını hiç aksatmadan günü gününe ödeyen vatandaşlarımıza, vergi kayıtlarında da herhangi bir sorunları yoksa gelir veya kurumlar vergisinde indirim getireceğiz." dedi.

Ağbal, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Geçmişte alınan tedbirler neticesinde yılın 4'üncü çeyreğinde daha iyi bir büyüme beklediklerini kaydeden Ağbal, "Bu sayede yüzde 3,2 olarak açıklamış olduğumuz 2016 tahmininin gerçekçi bir tahmin olduğunu düşünüyoruz. Hatta belki de daha da olumlu bir büyümeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yıl gerçekten olağanüstü bir yıldı. Hem global dış koşullar, hem de iç koşullara rağmen yüzde 3,2 tuttuysa, biz bu bazla 2017 yılında yüzde 4,4 büyümeyi yakalarız. Bunun da altyapısını hazırladık, gerekli çalışmaları, yasal düzenlemeleri yaptık."ifadelerini kullandı.



KAMU MALİYESİNE REFORM GELİYOR

Bakan Ağbal, kamu maliyesinde reform yapacaklarını bildirerek, şöyle devam etti:



"Kamu harcamalarında rasyonelleşmeye gitmek zorundayız. Özellikle cari ve personel harcamalarını aşağı çekecek kamunun tasarrufu cari harcamalarda yapacağız, yatırımlarda bunun tam tersine daha fazla kaynak ayrılacak bir kamu harcama sistemini kurmak istiyoruz. Bu anlamda Kamu İhale Yasası'nda kamu özel işbirliği düzenlemelerinde önemli çalışmalarımız var."



Türkiye'nin son dört yıldaki bütçe açığı seviyesinin yüzde 1,2 seviyesinde seyrettiğini belirten Ağbal, "Diğer ülkelere baktığımız zaman Türkiye'ninki gerçekten hayran olunacak bir bütçeaçığıdır." dedi.



Ağbal, Türkiye'nin bölgenin barış ve istikrarı adına aktif bir dış politika izlediğini kaydederek, "Değişen jeopolitik koşullarda Türkiye'nin başta Körfez bölgesi olmak üzere daha fazla kaynak geleceğine inanıyoruz. Türkiye Varlık Fonu'nun da bu anlamda bir çekim merkezi olduğunu görüyoruz. Şu andan itibaren bile birçok ülkeden fona ilişkin sorular soruluyor, beklentiler ifade ediliyor, ortak çalışma teklifleri geliyor." ifadelerini kullandı.



VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENİ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

Maliye Bakanı Ağbal, gelecek dönemde vergisini zamanında ödeyenleri ödüllendireceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde, vergi borçlarını hiç aksatmadan günü gününe ödeyen vatandaşlarımıza, vergi kayıtlarında da herhangi bir sorunları yoksa gelir veya kurumlar vergisinde indirim getireceğiz." diye konuştu.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini de vurgulayan Ağbal, "Bunların bürokrasideki, ticaretteki, sivil toplumdaki uzantıları hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kesinlikle bertaraf edilecek. Ekonomide de bürokraside de bunların bütün uzantıları tamamen ortadan kalkacak." dedi.